Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно, передает ТАСС.

По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства. Он также сообщил о неудовлетворительных темпах роста российской экономики и призвал правительство найти решения для более устойчивого и динамичного роста.

Путин напомнил, что ВВП по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7 процентов в годовом выражении, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента. По словам президента, необходимо принять меры для интенсификации роста экономики.

