Путин попросил россиян не сердиться из-за зарплат

Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться. Об этом во время прямой линии объявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет ТАСС.

Путин указал, что зарплаты в стране растут. Он напомнил, что в 2017 году начисленная заработная плата составляла 33,2 тысячи рублей, а в этом году — почти 44, последние месяцы — 45, но речь идет о средних цифрах. «Хочу, чтобы люди, сидящие в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких зарплат», — добавил президент, указав, что существует большая разница и по отраслям, и по регионам.

Также глава государства заявил, что одним из приоритетов для властей является обеспечение пенсионерам нормального дохода. Путин напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.

Он добавил, что в этом году планируется повысить и пенсии военным пенсионерам. Так, по его словам, с 1 октября они вырастут на 4,3 процента.

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