Учителей и врачей в России решили финансово защитить

Государственный совет Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогов и медиков. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных организациях, не может быть меньше двойной величины регионального прожиточного минимума.

В пояснительной записке сказано, что данные меры предложены для «повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально значимых профессий». В ней отмечается, что документ также поможет исполнить отдельные положения майского указа Владимира Путина.

В июне во время прямой линии Владимира ведущие зачитали сообщение женщины, которая представилась преподавателем высшей категории из Тверской области и сообщила, что получает 15 тысяч рублей в месяц. В региональном министерстве образования ответили, что это может быть связано с небольшой нагрузкой педагога.

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