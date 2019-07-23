Бастующих российских врачей обвинили в «раскачивании ситуации» в регионе

Ситуация с «итальянской забастовкой» врачей орловской скорой помощи из-за роста нагрузки создана искусственно «с целью в канун выборов в Госдуму раскачать общественно-политическую обстановку». Такое мнение высказала замначальника управления пресс-службы администрации губернатора и правительства Орловской области Полина Антонова, передает «Говорит Москва».

По словам Антоновой, никаких жалоб от сотрудников скорой не поступало. «Никакой забастовки в учреждении нет. Учреждение работает без сбоев», — заявила чиновница.

Антонова сообщила, что средняя зарплата врачей за пять месяцев 2019 года составила 53137,1 рубля (212 процентов), среднего медперсонала — 29791,9 рубля (118,8 процента), а водителей — 23175,24 рубля. Она отметила, что увеличение зарплат сотрудникам возможно только в рамках законодательства, «а не исключительно по желанию одного из сотрудников».

По словам Антоновой, после апрельской реорганизации и объединения отделения скорой помощи «Плещеевская ЦРБ» со «Станцией скорой медицинской помощи» нагрузка сотрудников не выросла. Это следует из мониторинга вызовов скорой помощи, утверждает чиновница. При этом зарплата медиков не уменьшилась, заявила женщина.

15 июля стало известно, что врачи орловской скорой помощи отказались от переработок и объявили «итальянскую забастовку» из-за нарушения их прав. Медики пожаловались, что после реорганизации службы скорой помощи им приходится обслуживать не только город, но и сельскую местность. Несмотря на увеличение нагрузки, зарплаты остались на прежнем уровне.

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