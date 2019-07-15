Российские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Врачи орловской станции скорой помощи отказались от переработок и объявили «итальянскую забастовку» из-за нарушения их прав. Об этом сообщил глава профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин, передает «Интерфакс».

По его словам, причиной протеста послужила реорганизация службы скорой помощи, из-за которой врачам пришлось обслуживать не только город, но и сельскую местность. Несмотря на то что нагрузка врачей увеличилась, их зарплаты остались на прежнем уровне.

В прокуратуре заявили, что права медиков были нарушены, поскольку при реорганизации они лишились примерно четверти оклада.

«С 15 июля мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум, что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде», — заявил Серегин. Кроме того, в профсоюзе подчеркнули, что готовы отказаться от выездов в неукомплектованных бригадах совсем.

В мае в Пензенской области 138 сотрудников станции скорой медицинской помощи начали «итальянскую забастовку». Медработники заявили, что 27 мая часть выездных фельдшеров начнет отказываться от работы в составе неполной бригады. Медбратья и медсестры не будут обслуживать вызовы в составе бригады без реаниматолога. Участники акции также потребовали от властей региона повысить им зарплату, увеличить число реанимационных бригад «минимум до восьми», что позволит обеспечить федеральный норматив, согласно которому медики могут доехать до больного за 20 минут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!