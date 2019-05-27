Более ста сотрудников российской больницы забастовали из-за низких зарплат

В Пензенской области 138 сотрудников станции скорой медицинской помощи начали «итальянскую забастовку». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя бастующих Павла Кузнецова.

По его словам, медработники выступили с заявлением, в котором указали, что на первом этапе, 27 мая, часть выездных фельдшеров начнет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты не будут обслуживать вызовы в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога. С 10 июня, на втором этапе забастовки, водители при выходе на смену «будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями».

Участники акции потребовали от властей региона повысить им зарплату, увеличить число реанимационных бригад «минимум до восьми», что позволит обеспечить федеральный норматив, согласно которому медики могут доехать до больного за 20 минут.

Собеседник агентства отметил, что бастующие сослались на приказ Минздрава «Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи» и на закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Пресс-секретарь Минздрава области Татьяна Манухина, в свою очередь, сообщила агентству, что заявление только что поступило в министерство и теперь сотрудники проверят его законность.

В марте сообщалось, что более сотни работников четырех медучреждений Новгородской области предупредили власти об «итальянской забастовке» против снижения зарплат и отказа увеличить количество койко-мест в больницах. Региональный лидер профсоюза врачей Дмитрий Соколов назвал ситуацию в регионе катастрофой.

«Итальянская забастовка» подразумевает работу по инструкции — с соблюдением всех установленных стандартов и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания помощи (полная забастовка врачей скорой помощи в России законодательно запрещена).

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