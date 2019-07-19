Российского врача уволили после жалоб на низкие зарплаты и старое оборудование

Руководство стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске уволило ​заведующего ортопедическим отделением Романа Салова после того, как он заявил о нарушениях условий труда в учреждении, сообщает «Тайга.инфо».

Перед увольнением медик получил «несколько выговоров подряд», в том числе за отсутствие трех подписей в журнале техники безопасности, за который в действительности отвечал заведующий, но по бумагам — Салов.

Мужчина рассказал изданию, что будет оспаривать в суде расторжение его трудового договора. «Меня эта ситуация только разозлила», — добавил он.

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В июне сотрудники клиники записали обращение и рассказали о низких зарплатах и старом, ломающемся оборудовании. В видео говорилось, что некоторая техника была произведена в 1976-1978 годах и уже не подлежит ремонту. В декабре прошлого года одна из четырех стоматологических установок загорелась. Три аппарата периодически дают сбои и бьются током. Работники приносили стулья из дома, потому что рабочие сломаны. В помещениях темно, а зимой холодно — температура опускается до плюс 14 градусов.

Салов говорил, что на двух должностях, завотделением и стоматолог, получает 27-28 тысяч рублей в месяц. Медсестра высшей категории Валентина Иванова дополнительно подрабатывает санитаркой и зарабатывает в сумме 15 тысяч. Позднее главврач пригрозила женщине судом за клевету. Согласно майским указам президента, зарплаты у местных врачей должны быть около 70 тысяч рублей, а у медперсонала — 35,5.

Роман Салов более 20 лет в профессии и возглавляет ячейку независимого профсоюза «Альянс врачей». По его словам, официальный общероссийский «Профсоюз работников здравоохранения» не защищает права медиков. Вместе с коллегами он обращался в прокуратуру и областной Минздрав. После появления видео в поликлинике прошла проверка Росздравнадзора. Все это никакого результата не принесло.

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