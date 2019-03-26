Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись

Инцидент Уфа и РБ / ВКонтакте

Медики одного из родильных домов Салавата (Республике Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработных по больнице. Видео появилось во «ВКонтакте».

По данным источника, Фатыхова отчиталась о зарплатах своих сотрудников перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. Она заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысячи, а детские медсестры — почти 30 тысяч. Присутствующие в зале медики рассмеялись и зааплодировали.

Пользователи соцсети раскритиковали выступление директрисы роддома в комментариях к записи. Они сошлись во мнении, что ссылаться на средний объем заработной платы неправильно, потому что она может сильно отличаться у разных сотрудников.

9 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей их собственной ленью. Он отметил, что нагруженные медики получают достойную зарплату.

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