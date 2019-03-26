Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику». Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фатыхова отметила, что расценивает реакцию своих сотрудников на доклад о средних зарплатах как «выступление» перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. «Это их право — выражать свои эмоции, — заявила Фатыхова. — Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель».

По словам Фатыховой, она не имеет права разглашать данные о минимальных и максимальных зарплатах, поскольку это конфиденциальная информация. Объяснить, из чего складываются средние показатели, вызвавшие у медиков смех, директриса роддома отказалась.

Ранее в интернете появилось видео, на котором медики рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения о средних заработках по больнице. Она заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысячи, а детские медсестры — почти 30 тысяч. В комментариях под видео люди сошлись во мнении, что ссылаться на средний объем заработной платы неправильно, потому что она может сильно отличаться у разных сотрудников.

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