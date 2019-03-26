Россия
 
Последние новости
Россиянам пообещали заморозку налогов
Быт возмущавшихся гуляками жителей центра Москвы улучшат за миллиард 
«Кортежу» Путина перекрыли выход на рынок Европы
На Украине уравняли бандеровцев и воевавших против Третьего рейха
Сестре убитого в вытрезвителе россиянина присудили миллионы рублей
Китай выступил против указа Трампа по Голанам
Возбужденный слон учинил погром и перевернул машину
Пьяный кинолог попытался повесить собаку в московском аэропорту
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Новости партнеров

Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Перейти в «Мою Ленту»
Альбина Фатыхова

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику». Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фатыхова отметила, что расценивает реакцию своих сотрудников на доклад о средних зарплатах как «выступление» перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. «Это их право — выражать свои эмоции, — заявила Фатыхова. — Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель».

По словам Фатыховой, она не имеет права разглашать данные о минимальных и максимальных зарплатах, поскольку это конфиденциальная информация. Объяснить, из чего складываются средние показатели, вызвавшие у медиков смех, директриса роддома отказалась.

Ранее в интернете появилось видео, на котором медики рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения о средних заработках по больнице. Она заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысячи, а детские медсестры — почти 30 тысяч. В комментариях под видео люди сошлись во мнении, что ссылаться на средний объем заработной платы неправильно, потому что она может сильно отличаться у разных сотрудников.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Директор роддома в Башкирии обиделась на смех врачей над докладом о зарплатах
Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись
Врачи российской больницы открестились от массовой забастовки
Российский чиновник объяснил низкие зарплаты врачей и учителей ленью
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня

«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»

Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
15:5424 марта

В Подмосковье отыскали свалку морских ежей 

13:04Сегодня

В РПЦ предрекли Россию без русских

13:12Сегодня

Воробьев поручил обеспечить круглогодичную доступность детских площадок

Россия00:0124 марта

«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
10:27Сегодня

Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись

12:54Сегодня

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

13:1524 марта

Российские подростки избили прохожего и изнасиловали его жену

Россия00:03Сегодня

«Дочка таяла и слабела на глазах»

У Наташи нет денег на дорогое лекарство. Ей нужна ваша помощь
12:25Сегодня

Кремль отреагировал на решение США по Голанам

11:30Сегодня

Российская школьница сломала позвоночник при побеге из дома

12:1624 марта

В Совфеде порассуждали о «дыме и тумане» в «российском деле» Мюллера

Россия
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику
В РПЦ предрекли Россию без русских
Воробьев поручил обеспечить круглогодичную доступность детских площадок
Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Мексика потребовала от Испании извинений за преступления 500-летней давности
Китай выступил против указа Трампа по Голанам
Венесуэла дважды за полдня осталась без света
В США захотели бороться с влиянием России
Премьер Греции пожаловался на преследование турецких истребителей
Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Требования Прибалтики посчитали смехотворными для России
Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Тимошенко рассказала о бизнес-связях Порошенко с Кремлем
Все материалы
Экономика
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Мука резко взлетела в цене
Россиян задумали лишить иностранных лекарств и их дешевых аналогов
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
США нашли способ убрать российский газ с рынка Европы
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Генерал ФСБ найден мертвым в Москве
Дерущихся в ресторане силовиков рассудил авторитет Тюля
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
В США рассказали об испытании Россией «оружия возмездия»
В Швеции испытали «сирийскую» ракету Brimstone 3
Залповый пуск системы ПРО США показали в ролике
Sikorsky испытал скоростной вертолет
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Обнародованы призовые Загитовой за сезон
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Уход Макгрегора из спорта связали с виски
Уральский Халк подерется с американцем на турнире UFC в России
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Все материалы
Культура
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Бен Ладен, ведьмы и массовая истерия
Как художники заставили террористов петь романсы и наблюдали за казнью святых
Религиозные организации пообещали препятствовать свободе творчества россиян
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Джастин Бибер пожаловался на серьезные проблемы и ушел из музыки
Умер актер из «Пиратов XX века»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Устойчивый интернет в России подорожал
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети
Смотрящая в хрустальный шар собака-провидец развеселила пользователей сети
Британец съел на камеру живую рыбу и попал под суд
Тысячи людей по всему миру объединились ради освобождения из-под гнета Google
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Названы главные страхи россиян в отпуске
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Любительница йоги постояла на голове и получила инсульт
Крыс привлекли к контрабанде наркотиков
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Британец порылся на свалке и нашел шляпу и портсигар Черчилля
Все материалы
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Daimler намерен «убить» бренд Smart
«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4
Skoda Kodiaq станет пикапом
Все материалы
Дом
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Менее половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье
Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север
Москвичи начали покидать город
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы