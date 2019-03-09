Российский чиновник объяснил низкие зарплаты врачей и учителей ленью

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. Об этом сообщает портал «Idel.Реалии».

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев на сессии госсовета 7 марта.

Комментируя заявление депутата госсовета от КПРФ о соответствии зарплат бюджетников майским указам президента, Васильев сказал, что оппозиция выбирает для публичного выступления столь «болезненные вопросы», потому что хочет заработать себе очки, и предложил организовать на эту тему «правительственный час».

В последние месяцы российские чиновники часто оказываются в центре скандала из-за некорректных высказываний. В ноябре глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство ничем не обязано молодежи, потому что не просило их родителей рожать. Затем сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, рассуждая о стоимости минимального продуктового набора, припомнила россиянам, что во время Великой Отечественной войны у людей вообще не было «потребительской корзины».

В январе глава Совета по правам человека Подмосковья Марина Юденич при обсуждении восстановления исторического квартала Королева спросила жителей, внесли они что-нибудь в бюджет, «чтобы из него брать». В марте директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что задача родителей — обеспечить питание детей в школах.

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