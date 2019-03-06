Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях. Об этом сообщает портал «ПроВладимир».

Отвечая на вопрос об отмене бесплатных завтраков для некоторых групп учеников младших классов, чиновница отметила, что, согласно закону «Об образовании» учебные заведения должны предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров. «А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей», — сказала она.

Статья 37 закона Об образовании в Российской Федерации гласит, что «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность» за счет бюджета.

6 февраля депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учащихся начальных классов. По ее мнению, субсидии из бюджета должны быть адресными и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей. К тому же, отметила она, многие дети не доедают свои порции и поэтому деньги налогоплательщиков тратятся впустую.

20 февраля стало известно, что в России запустят общественный мониторинг питания детей в школах. По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, особое внимание будет уделяться вкусу еды, «разным» столам и питанию детей с особенностями.

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