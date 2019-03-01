Российские школьники пожаловались на плавающих в компоте червей

Прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения учащихся Каменска-Уральского о компоте с червями в школьной столовой, передает «Интерфакс».

В надзорном ведомстве уточнили, что вместе с Роспотребнадзором проверят соблюдение требований об охране здоровья несовершеннолетних. Прокуроры изучат условия хранения продуктов, документы об их качестве и технологию приготовления блюд.

По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности школы и организации, оказывающей услуги питания.

Фотографии компота с червями появились в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте» в четверг, 28 февраля. В описании говорилось о том, что «такой компот с червями у половины школы». Указывалось, что это школа №2.

В комментариях пользователи предположили, что это «личинки из ягод», и утверждали, что червяки «всю жизнь плавали» в компоте из сухофруктов. Одна из пользовательниц добавила, что в школьной столовой бегают тараканы.

Ранее ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны. О странном блюде с щупальцами-отростками стало известно после публикации одним из учеников фотографии школьного обеда в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В школе подтвердили подлинность снимка, однако заверили, что суп был приготовлен из сертифицированной тушенки.

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