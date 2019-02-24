Директриса уличила школьников в краже булочек и попросила их не быть «быдлом»

В одной из челябинских школ директор провела собрание, посвященное порядку проведения выпускных экзаменов, на котором отчитала учеников за воровство еды в школьной столовой. Об этом местные жители рассказали на портале Pikabu, опубликовав аудиозапись с речью руководства учебного заведения.

На записи директриса объяснила, что регулярно просматривает камеры наблюдения, установленные в школе, и наблюдает, как старшеклассники «воруют булочки или порции со стола».

«Это называется "нищета подкралась незаметно". У меня на камере прям шоу, не надо ходить ни в театры, ни в цирки, ни в кино. Заталкивают хлеб, полные карманы», — пожаловалась женщина, добавив, что от увиденного ей «хочется плакать».

Она предупредила школьников о том, что если снова заметит подобную ситуацию, то пригласит на беседу родителей учеников: «Я их опозорю на всю школу вместе с вами».

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Руководитель школы также заметила, что ее учащиеся — нормальные и адекватные. «Извините за грубое слово, но не опускайтесь до состояния быдла. Так делает быдло, а не нормальные люди», — попросила она.

Кроме того, на записи слышно, как директор напоминает школьникам, что их законные представители — это их родители, а не бабушки, тети или братья и сестры. После того как один из учащихся отмечает, что ему, например, уже исполнилось 18 лет, кто-то говорит ему в ответ (вероятно, из присутствовавших на собрании учителей и классных руководителей): «Вы никто, и звать вас никак».

Автор размещенного на портале поста назвал происходящее «цирком с публичными унижениями учащихся». Он подчеркнул, что высказывания директора зачастую были абсурдны и неуместны. «У многих добросовестных детей теперь получена порция демотивации перед ЕГЭ просто потому, что директор не может контролировать себя», — подытожил пользователь.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Бугульме (Татарстан) учительница русского языка и литературы с 34-летним стажем работы в школе обругала и пригрозила сделать девятиклассника калекой за нецензурную надпись на доске. Событие стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы.

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