Директриса российской школы вымогала деньги на новые парты и поплатилась

В Калмыкии директрису элистинской школы №12 Марину Гедерим оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытки принудить родителей купить школьную мебель. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката одной из потерпевших Виталия Зубенко.

По данным издания, ее признали виновной по статье 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как доказал суд, она пользовалась служебным положением, чтобы получить от родителей деньги на покупку новой школьной мебели. Многие из семей, у которых Гедерим требовала деньги, находятся в сложном финансовом положении.

«При этом тех родителей учеников первых классов, которые не имели материальной возможности приобрести самостоятельно школьную мебель, обвиняемая поставила в известность о том, что их дети будут обеспечены школьной мебелью, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказали изданию в Следственном комитете.

От действий руководительницы школы пострадали более 60 человек. Кроме штрафа, суд взыскал с Гедерим 30 тысяч рублей в пользу одной из потерпевших в качестве компенсации морального ущерба.

12 февраля признали виновным директора школы Приморского края, где детям рассказали о половом воспитании «по понятиям». Для этого он пригласил в школы «местных бандитов», которые провели урок с мальчиками, обучающимися в классах с пятого по седьмой. Директора приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!