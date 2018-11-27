Российская учительница пригрозила искалечить школьника за надпись на доске

В Бугульме (Татарстан) учительница русского языка и литературы с 34-летнем стажем работы в школе обругала и пригрозила сделать девятиклассника калекой за нецензурную надпись на доске, сообщает «Бизнес Online».

«Инцидент является грубым нарушением педагогической этики, — прокомментировали ситуацию в региональном Минобразования. — Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы».

В ведомстве добавили, что школьник находится на особом учете за совершенные им кражи и употребление спиртного, однако это не может служить «оправданием опытному педагогу, имеющему первую квалификационную категорию». На учительницу наложили дисциплинарное взыскание.

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Основанием для проверки стала публикация в интернете аудиозаписи с гневным монологом учительницы.

«Сволочь, скотина, ты зачем это нарисовал? Кто тебе дозволяет рисовать на моих досках? — кричала женщина провинившемуся ученику. — Если ты не успокоишься, если ты еще, гад, что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я подключу кое-кого — и тебе морду намоют и калекой оставят, раз не понимаешь! Сколько можно с тобой возиться? Уже пора открытым текстом говорить!».

В конце той же записи учительница, остыв, уже оправдывалась перед сидевшими в классе школьниками: «Вот уже прямо накипело, дети! Понимаете?».

В региональной прокуратуре также намерены провести проверку и дать правовую оценку произошедшему.

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