Руководство школы оправдалось за похожие на собачий корм макароны в столовой

Директор школы №10 в Юрге Кемеровской области Людмила Сахарова назвала неудачной шуткой ролик про похожие на собачью еду переваренные макароны, который ученицы сняли во время обеда в школьной столовой. Об этом руководитель учебного заведения сообщила радиостанции «Говорит Москва».

«Это неудачная шутка детей в связи с недостаточностью воспитания. Это остатки пищи, не все блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подается в надлежащем виде, все службы проверяют — Роспотребнадзор, прокуратура», — сказала Сахарова, добавив, что снимавшая видео ученица питается не в школьной столовой, а самостоятельно.

По словам директрисы, после публикации видео в учебном заведении проводится проверка, в том числе Следственного комитета. С учащимися будет проведена воспитательная беседа.

Ранее школьницы сняли видео из школьной столовой и показали свой обед с сильно переваренными и слипшимися макаронами, а также сморщенное и явно не свежее яблоко. Учащиеся сравнили школьную еду с собачьим кормом.

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