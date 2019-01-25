Российские школьницы пожаловались на похожие на собачий корм макароны

Ученицы школы № 10 в городе Юрге Кемеровской области пожаловались на качество еды в школьной столовой и сняли содержимое своих тарелок на видео, которое опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах подростки делают обзор на блюдо из макарон, которые настолько переварены, что представляют собой слипшуюся массу. Школьницы размяли содержимое тарелок ложкой, превратили в массу и намазали на хлеб.

«Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям», — сказала одна из учащихся.

Отдельно они сфотографировали выданное им сморщенное яблоко, которое было явно несвежим.

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