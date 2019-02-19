Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Фотографию опубликовали в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».
В комментариях к фото пользователи писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком.
В школе изданию Kurgan.ru сообщили, что 18 февраля, когда был сделан снимок, обед готовили согласно меню — суп с макаронами и тушенкой производства Курганского мясокомбината. «Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — сказала представитель Юргамышской средней школы Валентина Маркова.
Региональный Следственный комитет начал проверку.