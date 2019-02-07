Прокуратура Кузбасса не нашла падающих в голодные обмороки школьников

Прокуратура Кемеровской области не нашла подтверждений информации о голодных обмороках учащихся в школах поселка Барзас и села Пашково, сообщается на сайте ведомства.

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В ходе проверки в поселке Барзас были опрошены сотрудники школ, ученики и их родители, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей. Работники прокуратуры также изучили журналы регистрации обращений за медицинской помощью. В селе Пашково родители, директор, медсестра и другие работники школы не подтвердили данные о детских обмороках.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын неоднократно заявлял о подобных инцидентах в сельской местности, где у родителей нет денег на оплату школьного обеда. По его словам, проверка выявила несколько таких случаев. Например, в Пашкове медработник Акулова подтвердила комиссии, что в школе было три случая детских обмороков, но их не зарегистрировали и не провели по ним расследования. Также выяснилось, что вода в учебном заведении непригодна для питья, а здание нуждается в ремонте и плохо отапливается. Согласно результатам проверки омбудсмена, в школе Барзаса нет медработника, а в столовой кормили 89 из 216 детей, притом скудной пищей.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) заявляли, что специальная комиссия, куда вошли чиновники, депутаты и общественники, не нашла подтверждения информации о голодных обмороках.

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