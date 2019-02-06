Школы Кузбасса вновь проверят после сообщений о голодных обмороках

Специальная комиссия проверит организацию питания во всех школах Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его слова приводит РИА Новости в среду, 6 февраля.

Он отметил, что несмотря на то что, информация о плохой ситуации с питанием в ряде школ не подтвердилась, решено проверить все образовательные учреждения.

Цивилев уточнил, что одновременно с проверкой специалисты составят рекомендации по улучшению системы питания. «Во всех школах должны быть современные пищеблоки. Мы должны организацию питания сделать такой, чтобы вырастить здоровых детей», — сказал он.

По его данным, в регионе организация питания «находится даже на лучшем уровне по сравнению с остальными субъектами».

23 января появилась информация о голодных обмороках учащихся школ Кемеровской области. О проблеме заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: дети из малообеспеченных семей не доедают.

Повторно Кислицын поднял эту проблему 4 февраля, направив официальное письмо с отчетом о результатах комплексной проверки школ. По его словам, случаи голодных обмороков имели место быть в селе Пашково Яшкинского района, различные нарушения организации питания зафиксированы в поселках Рассвет и Барзас.

В свою очередь Следственный комитет и специальная комиссия из чиновников и общественников не нашли подтверждения информации о голодных обмороках.

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