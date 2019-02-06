В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учащихся начальных классов. Такое предложение депутат сделала на заседании комиссии по развитию образования, сообщает «Уралинформбюро».

Дерягина убеждена, что субсидии из бюджета должны быть адресными и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей. Отмена бесплатных обедов для всех без исключения детей приведет к тому, что высвободится больше средств для питание незащищенных слоев населения. По мнению депутата обеспеченные родители вполне могу оплачивать питание своим детям самостоятельно.

Кроме того, народная избранница поделилась наблюдением, что многие дети не доедают свои порции и поэтому деньги налогоплательщиков тратятся впустую.

На питание екатеринбургских школьников из казны выделяется один миллиард рублей в год. Отказ от дотаций на всеобщее школьное питание позволит, по мнению Дерягиной, найти дополнительные средства на строительство новых школ и переход на учебу в одну смену.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!