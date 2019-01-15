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Объявился выигравший в лотерею полмиллиарда россиянин

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Обладателем выигрыша лотереи «Русское лото» в размере 500 миллионов рублей оказался водитель из Екатеринбурга. Он приехал за деньгами в Москву, сообщает РИА Новости.

35-летний Николай Мирошниченко был в отъезде и не сразу узнал о доставшихся ему деньгах. Он связался с организаторами лотереи лишь через две недели после тиража, который прошел 1 января.

По его словам, он играет в лотерею несколько раз в год, как правило, перед праздниками. «Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет "Русского лото", — рассказала жена Мирошниченко, приехавшая с ним в Москву. — Мы все забывали пойти получить выигрыш. Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец лотерейного киоска предложила мне на выбор несколько, а я даже и не знала, что на кону целый миллиард рублей. Положила билет дома и забыла о дате тиража».

Ни победитель лотереи, ни его жена не намерены бросать работу или переезжать в другой город. Деньги пойдут на оплату ипотеки, помощь родственникам и благотворительность. «Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом», — признался Мирошниченко.

В 2018 году сообщалось, что супружеская пара из американского штата Луизиана обнаружила лотерейный билет во время генеральной уборки дома ко Дню благодарения. Они выиграли 1,8 миллиона долларов (около 118 миллионов рублей).

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