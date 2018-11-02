Победитель лотереи переволновался и чуть не упустил миллион долларов

Житель канадского города Эдмонтон оставил в магазине приобретенный лотерейный билет, который оказался выигрышным. Об этом сообщает Edmonton Journal.

Хоселито Тремоча (Joselito Tremocha), узнав о том, что он стал обладателем миллиона канадских долларов (50 миллионов рублей), побежал к жене, чтобы рассказать о своей удаче. Но из-за волнения он оставил выигрышный билет в магазине.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

«Когда сотрудник магазина сказал мне, что я выиграл миллион долларов, я подпрыгнул от радости. Я был так потрясен, захотел побыстрее добраться до дома и рассказать жене. Я просто выбежал из магазина и уже по дороге понял, что оставил билет на прилавке», — рассказал Тремоча.

Перед побегом он передал билет сотруднику магазина, поскольку при самостоятельной проверке на сканере увидел «очень много нулей» и решил удостовериться, что выигрыш и правда настолько велик.

Выигрыш канадец планирует потратить на семейный отдых. Он признался, что всегда хотел отвезти дочь во «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» в США.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!