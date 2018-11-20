Американка постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша

Жительница американского тауншипа Ласби, штат Мэриленд, случайно постирала выигрышный лотерейный билет. Тем не менее, как сообщает информационный портал UPI, она смогла получить свой куш.

Женщина купила билеты лотереи Mega Millions в начале октября. Когда пришло время проверять, оказались ли они выигрышными, 24-летняя американка нигде не могла найти один из них. «Я понятия не имела, куда он делся», — призналась она.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

Только спустя месяц женщина обнаружила билет среди выстиранного белья. Она проверила номера в приложении лотереи и узнала, что выиграла 10 002 доллара (656,5 тысячи рублей). Несмотря на состояние билета, он оставался действительным, и американке выдали выигрыш в местном офисе лотереи.

Женщина планирует потратить эти деньги на покупку подарков на Рождество и день рождения сына.

В начале ноября сообщалось о жительнице штата Айова, которая узнала о крупном лотерейном выигрыше, но не смогла найти свой билет. Позже выяснилось, что он несколько дней пролежал в грязи на полу кабины грузовика ее сестры.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!