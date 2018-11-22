Уборка в доме помогла семейной паре обогатиться

Супружеская пара из американского штата Луизиана обнаружила лотерейный билет во время генеральной уборки дома ко Дню благодарения. Как сообщает информационный портал Fox News, супруги выиграли 1,8 миллиона долларов (около 118 миллионов рублей).

Гарольд и Тина Эхренберг (Harold и Tina Ehrenberg) обнаружили стопку старых лотерейных билетов на тумбочке в субботу, 17 ноября, когда подготавливали дом к приезду родственников на праздник. Они решили проверить билеты на сайте лотереи и увидели, что номера на одном из них полностью совпадают с выигрышными.

«Сначала я подумал, что мы ошиблись. Перепутали числа или дату истечения срока действия билета. Мы перепроверили несколько раз, чтобы убедиться», — признался Гарольд. Супруги обнаружили купленный в июне билет как раз вовремя: его срок действия истекал через две недели.

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Семья отправилась в офис лотереи, продемонстрировала билет и подтвердила выигрыш. После выплаты налогов у них остались 1,27 миллиона долларов (примерно 83,3 миллиона рублей).

«У нас нет планов вроде покупки чего-нибудь безумного или отъезда в кругосветное путешествие», — призналась Тина. Муж добавил, что обналичивание их гигантского чека будет очень забавным.

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