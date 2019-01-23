Муниципальный фонтан в Екатеринбурге оказался опасным для жизни

Световой фонтан за резиденцией губернатора Свердловской области, недавно обновленный мэрией Екатеринбурга, оказался опасным для жизни, сообщает Ura.ru. Так называемый всепогодный фонтан летом работает как обычный, а зимой его конструкция светится и поэтому находиться под напряжением.

В мэрии заверили, что фонтан безопасен для просмотра, но опасен, если по нему «бегать, фотографироваться среди световых элементов». Однако вряд ли кто-нибудь рискнет это делать, поскольку на самом видном месте перед переливающимся всеми цветами радуги фонтаном красуется табличка: «Напряжение! Опасно для жизни».

Фонтан расположен в сквере имени Александра Попова позади резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В январе 2019 года сквер открылся после реконструкции — была обновлена тротуарная плитка и перед памятником создателю радио построен фонтан. На реконструкцию сквера мэрия Екатеринбурга потратила 40 миллионов рублей.

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