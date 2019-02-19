Семью заявившей о ненужности молодежи экс-чиновницы заподозрили в махинациях

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о картельном сговоре в отношении конкурентов компании «Ремстройгаз», которой владеет семья бывшей чиновницы Ольги Глацких, уволившейся после критики за фразу «государство не просило вас рожать». Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения партии «Яблоко».

В ответе ФАС на заявление Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии сказано, что ведомство усмотрело косвенные признаки сговора с участием фирмы Глацких и двух компаний, которые могли ей подыгрывать: ООО «Строинвестгарант» и ООО «Девайс».

По данным партии, «Строинвестгарант» и «Девайс» связывает один номер телефона. В ФАС отметили, что обе они почти одновременно подавали заявки на госзаказы, а затем демонстрировали экономически необоснованное поведение: отказались от снижения цены и несли расходы на участие в закупках без выгоды. Эти фирмы ФАС подозревает в сговоре на 30,5 миллиона рублей.

13 ноября на сайте «Яблока» было опубликовано расследование о бизнесе и имуществе семьи чиновницы. В нем утверждалось, что компания Глацких «Ремстройгаз» получила от государства 1,8 миллиарда рублей на госзакупках по ремонту и содержанию дорог. При этом ЦАП обнаружил признаки картеля в тендерах на сумму в 540 миллионов: конкурент снижал цену на одну копейку, чтобы победила фирма Глацких. Также антикоррупционеры выяснили, что у семьи есть 186 квадратных километров охотничьих угодий с рекой и лесами, арендованных у Свердловской области. В тексте отмечается, что это больше, чем княжество Лихтенштейн.

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких привлекла к себе внимание после скандального заявления о ненужности молодежи. Во время круглого стола она сказала детям, что государство им ничем не обязано, и рассчитывать на его помощь не следует. Через несколько недель после этого заявления ее департамент был упразднен. Сама она уволилась только спустя три месяца.

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