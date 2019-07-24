Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана

Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это. Диалог фельдшера и чиновницы приводит URA.RU.

Медработник рассказала, что в месяц получает девять тысяч рублей — меньше, чем уборщицы в школе. При этом женщина уточнила, что работает без выходных и в любое время суток. В свою очередь Менщикова отметила, что ФАПа в таком маленьком селе быть не может.

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Далее речь зашла об отоплении здания. Фельдшер пожаловалась, что печь топится круглые сутки, но в медучреждении все равно холодно. «Мочится газета и утыкается», — посоветовала замгубернатора и попросила обратиться за помощью к главе сельсовета. — Знаете, мы все в одной области, мы все едим из одного котла, вы работаете для людей, я работаю для людей», — заключила Менщикова.

Когда и где произошел спор, не уточняется.

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