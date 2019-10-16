Нежелание россиян работать в школах объяснили

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На желание молодежи работать в школах влияет негативный образ учителя, сложившийся в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования цифрового образа учителя в социальных сетях, выполненном IT-компанией «Крибрум», пишут «Известия».

Так, по данным исследователей, большая часть сообщений о школьных учителях в соцсетях носит негативный характер (44 процента). Положительное отношение к представителям профессии отмечено в 36 процентах постов, нейтральное — в 20. Чаще всего о педагогах пишут, что во времена СССР о детях заботились лучше. Сами же школьники указывают на неуважение со стороны учителей и моральное давление. Наиболее популярными площадками для подобных сообщений оказались «Вконтакте» (52 процента), на втором месте Instagram (17 процентов) и Twitter (15 процентов).

«В последние три года медийный и массовый образ учителя все время ухудшается. Мне кажется, это естественный процесс, ведь в обществе господствует ложная точка зрения, что молодежь сейчас продвинутая, владеющая технологиями, сама находящая знания», — отметил генеральный директор компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Вместе с тем отмечается, что сообщения самих учителей в соцсетях также имеют в основном негативную окраску (50 процентов). Доля нейтральных сообщений о профессии от ее представителей составила 13 процентов, положительных — 37 процентов. Учителя жалуются в основном на низкую зарплату, большую нагрузку и забюрократизированность. В Минпросвещения, в свою очередь, не согласились с такими выводами. По данным ведомства, 91 процент учителей довольны своей работой.

Однако исследователи отмечают, что с 2017 года число пользователей, которые пишут, что хотят стать учителями, уменьшилось на 29 процентов. В СМИ стали чаще появляться публикации, якобы диксредитирующие школьных педагогов, — согласно исследованию, с 2017 года их стало больше на 400 процентов.

«Я бы не сказал, что падение престижа учителя в интернете — главная причина, по которой выпускники не идут работать в школы, но это немаловажный фактор», — отметил ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров.

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