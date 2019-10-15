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Российская учительница избивала детей с нарушениями в развитии и попала на видео

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В Москве учительница коррекционной школы Екатерина Тураносова избивала детей, когда была недовольна тем, как они занимаются. Об этом сообщает издание Baza.

На появившихся в сети кадрах ученица школы №2124 сидит за партой и выполняет письменное задание, в то время как педагог склоняется над ней и наносит удары в спину. Судя по видео, это были как шлепки, так и подзатыльники. Учительница также нанесла несколько ударов кулаками.

По данным источника, о том, как Тураносова обращается с детьми с нарушениями в развитии, стало известно после расследования, проведенного частным детективом по просьбе родителей. Те обратили внимание на синяки у детей.

14 октября учительница была уволена.

В 2018 году в сети появилась видеозапись, на которой учительница избивает ученика в школьном коридоре. На опубликованных кадрах было видно, как женщина вытаскивает школьника из класса за шиворот и начинает его бить. Когда об этом стало известно СМИ, педагога отстранили от работы и завели на нее дело. Суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

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