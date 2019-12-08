Российский учителям захотели повысить зарплату

Минпросвещения разработало предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма заместителя главы ведомства Виктора Басюка. Документ опубликован на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Предложения были направлены в Минтруд. Совместно с Общероссийским профсоюзом образования Минпросвещения провело мониторинг оплаты труда учителей. Выяснилось, что в российских регионах оклады сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

Также мониторинг показал, что во всех регионах страны, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, для учителей установлены минимальные оклады за одну ставку, включающую 18 уроков.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации планирует обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения к единому знаменателю зарплаты российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Предполагается, что реализация этого предложения займет около года.

В ноябре Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителей в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

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