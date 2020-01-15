Многодетные семьи в России получат до миллиона рублей на ипотеку

В России принято решение, что при рождении третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей ипотеки. Таким образом, семья с тремя детьми сможет вложить в жилье более миллиона рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в Youtube канал «Россия 24».

Родители первенца с 1 января 2020 года смогут получить 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей. После рождения третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Власти планируют упростить процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского капитала.

Законопроект также устанавливает механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир, которые приобретают их у граждан, использовавших маткапитал при погашении ипотеки. Сведения об этом включат в реестр прав на недвижимость (ЕГРН).

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