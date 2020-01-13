Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

В случае принятия документа будет упрощен процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского капитала. Снизятся и риски новых кредиторов относительно оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту.

Законопроект также устанавливает механизм защиты интересов несовершеннолетних и добросовестных покупателей квартир, которые приобретают их у граждан, использовавших маткапитал при погашении ипотеки. Сведения об этом включат в реестр прав на недвижимость (ЕГРН).

«Законопроект позволит семьям, имеющим социальную поддержку государства, снизить затраты на обслуживание кредита», — заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Ранее стало известно, что в Минфине подготовили проект постановления правительства, согласно которому ипотечники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут реструктурировать свои кредиты до конца 2020-го. Изначально программу хотели завершить до текущего года.

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