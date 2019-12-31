В России рекордно подешевела ипотека

В ноябре 2019-го на российском рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продолжилось сокращение процентных ставок, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

По подсчетам аналитиков ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, оформленным в рублях, снизилась до 9,19 процента — с 9,4 процента в октябре этого года. Как отмечают аналитики РИА Новости, к концу 2019-го ипотека в России подешевела до рекордно низкого за два года уровня. Ставка увеличивалась с 9,41 процента в сентябре 2018-го до 10,55 процента в апреле текущего года. В августе 2019-го она впервые с начала года пробила 10-процентную отметку.

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Всего за ноябрь 2019-го российские банки выдали заемщикам более 116 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 270,7 миллиарда рублей, отмечается в материалах ЦБ. Совокупная задолженность по ИЖК на 1 декабря составила около 7,6 триллиона рублей. За год она выросла более чем на 16 процентов.

В ноябре были названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Первое место рейтинга занял Уральский федеральный округ, где ежемесячный платеж по жилищному кредиту в среднем «съедает» 42 процента зарплаты. На второй позиции оказался Центральный округ, на третьем — Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60 процентов зарплаты.

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