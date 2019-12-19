Путин рассказал о возможности запуска ипотеки под два процента по всей России

Программа льготной ипотеки, предусматривающая выдачу кредитов под два процента годовых, должна быть сначала протестирована на Дальнем Востоке, а затем может быть запущена в других регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Первого канала.

«Что касается двухпроцентной ипотеки — в принципе, конечно, все это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и на ясном глазу принимать дальнейшие решения», — сказал президент в ответ на вопрос журналистки из Омска, поинтересовавшейся возможностью запуска в Зауралье программ жилищной поддержки, аналогичных реализуемым в Дальневосточном округе.

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Путин также отметил, что по всей стране, в том числе в Зауралье, уже действует программа льготного жилищного кредитования для семей с двумя и более детьми.

Льготную ипотеку под два процента годовых начали выдавать на Дальнем Востоке с декабря текущего года. За жилищным кредитом могут обратиться молодые семьи и получатели земли в любом субъекте федерального округа в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке — до 20 лет при размере до 6 миллионов рублей включительно. Выдавать ипотеку по льготной ставке будут в течение пяти лет. Заемщики могут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом.

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