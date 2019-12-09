В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает радио «Говорит Москва».

За жилищным кредитом могут обратиться молодые семьи и получатели земли в любом субъекте Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке — до 20 лет при ее размере до шести миллионов рублей включительно. Выдавать ипотеку по льготной ставке будут в течение пяти лет.

Заемщики могут приобрести квартиры на первичном рынке или же самостоятельно построить на полученные средства дом. Участникам «Дальневосточного гектара» разрешено направить выделенные деньги только на строительство дома. Участок должен иметь соответствующий вид назначения — «Для индивидуального жилищного строительства» и/или «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Об обязательном субсидировании процентной ставки на Дальнем Востоке заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. Соответствующие поправки должны были внести в законодательство до 15 декабря 2019 года.

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