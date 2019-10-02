В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.

В любом субъекте Дальневосточного федерального округа (ДФО) за ипотекой могут обратиться молодые семьи и получатели земли в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по жилищному кредиту — до 20 лет при его размере до шести миллионов включительно. Выдавать ипотеку по льготной ставке будут в течение пяти лет.

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К молодым семьям относятся те семьи, где муж с женой имеют гражданство Российской Федерации, состоят в браке не менее года и не достигли возраста 36 лет. Хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства в ДФО. Неполные семьи тоже имеют право воспользоваться льготным предложением, если у них есть несовершеннолетний ребенок.

Заемщики могут приобрести квартиры на первичном рынке или же самостоятельно построить на полученные средства дом. Участникам «Дальневосточного гектара» разрешено направить выделенные деньги только на строительство дома. При этом участку необходимо оформить подходящий вид назначения — «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

На Восточном экономическом форуме 5 сентября президент Владимир Путин объявил о введении в ДФО льготной ипотеки по ставке два процента годовых. Изменения в законодательство должны быть внесены до 15 декабря этого года.

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