Россиянам назвали условие получения ипотеки под два процента годовых

Дальневосточные молодые семьи смогут получать ипотеку под два процента годовых под обязательство проживать в приобретенной квартире в течение определенного срока, который будет включен в региональную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая мера принимается, чтобы исключить участие в программе семей, которые рассчитывают уехать из региона, отметил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Надо будет прописать (...) какой-то критерий о том, что люди, которые получили эту ипотеку, должны будут какое-то время [в купленной квартире] жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли [льготную] ипотеку, продали квартиру и купили другую в Московской области. Поэтому закорючки бюрократические поставим», — заявил Моисеев.

Внесение такого изменения не потребует принятия отдельного законопроекта, подчеркнул замминистра. «Там постановление правительства, и в рамках постановления мы сформируем уже этот продукт», — отметил он.

О запуске для жителей Дальнего Востока специальной льготной ипотеки под два процента годовых в начале осени заявил президент России Владимир Путин. До 15 декабря 2019-го соответствующие изменения должны быть внесены в российское законодательство. Предполагается, что льготные кредиты будут выдавать молодым дальневосточным семьям как на приобретение готового жилья, так и на строительство частных домов.

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