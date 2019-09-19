Назван средний чек по ипотеке

В августе 2019-го средний размер оформляемых в России ипотечных кредитов составил 2,19 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года сумма ипотеки увеличилась на 6 процентов, или на 130 тысяч рублей. Но в целом рынок ипотечного кредитования сжимается, констатируют эксперты: в августе количество новых жилищных займов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20 процентов в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15 процентов.
Всего в прошлом месяце в России было выдано 96,54 тысячи ипотечных кредитов на 211,73 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. В августе 2018-го эти показатели составляли 121,23 тысячи и 250,19 миллиарда рублей соответственно.
Ранее в сентябре генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник пообещал, что ставки по ипотеке в России снизятся до 8 процентов годовых раньше 2024 года — срока, обозначенного в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».