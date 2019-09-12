Ипотеку упростят

При заключении ипотечных договоров наиболее значимые условия кредитования будут излагаться в форме таблицы. Соответствующее указание готовит Центробанк, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банковского регулятора.

Предполагается, что табличная форма упростит для будущих заемщиков понимание основных параметров оформляемой ипотеки. «Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита (займа)», — поясняется в сообщении.

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К условиям, которые должны быть изложены в табличной форме, в ЦБ отнесли информацию о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат по договору, а также данные об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о том, может ли банк уступить права требования по договору третьим лицам.

Планируется, что «табличные» договоры будут заключаться во всех банках, занимающихся выдачей ипотеки.

Ранее в сентябре стало известно, что менее трети — 31 процент — россиян, приобретающих новое жилье в кредит, при выборе ипотечной программы ставят на первое место такой фактор, как размер кредитной ставки. Большинство новоселов — 37 процентов — обращают внимание прежде всего на уровень ежемесячного платежа: достаточно ли комфортно соотношение суммы, отдаваемой банку, к уровню дохода на семью.

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