Дешевую ипотеку задумали запретить

В России сократилась доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. При этом ЦБ рассматривает возможность новых ограничений в отношении таких кредитов, вплоть до прямого запрета. Об этом говорится в размещенном на сайте ЦБ докладе «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования».

Доля кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20 процентов с января по июль 2019 года снизилась с 42,9 до 36,6 процента, отмечается в документе. Причиной в Центробанке называют изменение кредитной политики российских банков после повышения коэффициента рисков по таким кредитам до 200 процентов с января 2019-го.

Речь, в частности, идет о росте банковских отказов и повышении ставки по кредитам с первым взносом в 10-20 процентов от стоимости жилья. Как отмечается в докладе ЦБ, в январе ставки по таким кредитам выросли на 0,2-0,5 процентного пункта, что сделало их менее привлекательными для заемщиков.

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На долю жилищных кредитов с первым взносом менее 10 процентов, по статистике ЦБ, приходится не более одного процента всей выданной в стране ипотеки, говорится в документе. Вместе с тем в заключительной части доклада регулятор предлагает список возможных мер для дальнейшего ограничения высокорискового кредитования. В их числе полный запрет на выдачу ипотечных кредитов с LTV (показатель, рассчитывающийся как отношение суммы кредита к стоимости залога), превышающим 90 процентов — под это определение подходят ипотечные кредиты с первым взносом менее 10 процентов от стоимости жилья.

Еще один вариант ограничений, фигурирующий в докладе ЦБ, — комбинация прямого запрета на выдачу ипотечных кредитов с LTV более 90 процентов и ограничения выдачи ипотеки с LTV в диапазоне 80-90 процентов (то есть, с первым взносом от 10 до 20 процентов). Речь идет об установке для банков определенного лимита по количеству ипотечных кредитов, выдаваемых на таких условиях.

Об опасности слишком мягких условий по первому взносу действующих в России ипотечных программ заявляли и сами игроки рынка недвижимости. Вместе с тем статистика департамента финансовой стабильности ЦБ свидетельствует об усилении другой опасной тенденции — россияне все чаще берут потребительский кредит, чтобы использовать полученные средства на первый взнос по ипотеке.

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