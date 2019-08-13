У россиян запретили отбирать жилье за небольшие долги по ипотеке

Разъяснения Верховного суда (ВС) по делу семьи ипотечников из Башкирии, едва не лишившейся жилья, могут оказаться крайне полезными для заемщиков, столкнувшихся со сложностями при выплате ипотеки. Подробности разбирательства приводит «Российская газета».

Согласно материалам дела, молодая семья купила по ипотеке однокомнатную квартиру и почти десять лет исправно выплачивала кредит, сумма которого изначально составляла 1,2 миллиона рублей. Затем у заемщиков сменился кредитор — банк разорился, и права по закладной перешли некоему обществу с ограниченной ответственностью (ООО). Далее заемщики допустили несколько просрочек, после чего ООО потребовало продажи квартиры.

Заемщики обратились в районный суд, который решил, что они должны выплатить банку сумму задолженности и пени — около 145 тысяч рублей. Квартиру при этом суд постановил оставить в распоряжении семьи. Представители ООО обжаловали это решение, и апелляция согласилась, что жилье может быть изъято и продано за долги — если допущена просрочка платежа. Тогда заемщики потребовали разбирательства в Верховном суде.

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ВС в свою очередь постановил, что местная апелляция ошиблась. По мнению высшей судебной инстанции, в ситуациях, аналогичных башкирской, забирать недвижимость не стоит, если должник допустил незначительное нарушение и если задолженность явно несоразмерна стоимости заложенного актива. Таким образом, суд постановил, что кредитную квартиру нельзя отбирать, если долг меньше 5 процентов и если просрочка платежей по кредиту меньше трех месяцев.

Дело отправили на новое рассмотрение в Башкирию, но истцы, узнав о решении ВС, сами отказались от всех притязаний на квартиру должников.

Ранее, в июле, россиян предостерегли от ипотечной усталости. По мнению экспертов, это опасное состояние может сформироваться в том случае, если ежемесячные выплаты по ипотеке превышают 30 процентов от суммы дохода.

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