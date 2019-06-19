Банки попросили входить в положение оставшихся без жилья должников

Банкам следует прекращать взыскание задолженности с тех недобросовестных ипотечных заемщиков, которые уже лишились заложенного по договору кредита жилья, пояснил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов. При этом он отметил, что кредитные организации не обязаны прощать долги автоматически, передает РИА Новости.

«Речь идет о том, что после вступления в силу поправок в закон об ипотеке в 2014 году банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Но банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе, возврату ранее полученных платежей», — отметил Швецов.

По его словам, такой подход не должен быть обязательным для банков, однако регулятор хотел бы, чтобы кредитные организации прибегали именно к нему. При этом банк имеет полное право требовать с заемщика выплаты оставшейся части долга в том случае, если кредит не был застрахован, отметил Швецов. Также зампред ЦБ призвал банки анализировать каждую конкретную ситуацию и принимать во внимание положение заемщика.

Ранее, 19 июня, ЦБ разослал банкам информационное письмо, в котором призвал списывать долги, остающиеся после того, как недобросовестный заемщик передал банку объект недвижимости, служивший предметом ипотеки. Остаток долга может возникнуть из-за того, что рыночная стоимость жилья не покрывает всей суммы кредита.

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