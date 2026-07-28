Живущий в США журналист-иноагент рассказал о серьезных кризисах знаменитых эмигрантов

Журналист Кучер заявил, что многие его друзья-эмигранты столкнулись с серьезными кризисами

Журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал о серьезных кризисах, с которыми столкнулись его друзья-эмигранты. Об этом он высказался в видео, доступном на YouTube.

«У тебя был язык, профессия, круг общения, репутация, привычный социальный статус. В новой стране очень и очень многое приходится доказывать заново. Это происходило здесь со всеми без исключения моими знаменитыми друзьями», — заявил Кучер. Журналист добавил, что даже при успешном переезде люди могли испытывать стыд, зависть и одиночество.

Он отметил, что с трудностями после переезда столкнулись в том числе писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По словам Кучера, Покровскому пришлось формировать новый музыкальный коллектив и приглашать туда американцев.

Ранее Кучер заявил, что не считает себя эмигрантом. Он назвал свое пребывание в США длительным путешествием.