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11:31, 12 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США журналист-иноагент отказался считать себя эмигрантом

Журналист Кучер, уехавший в США, заявил, что не считает себя эмигрантом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналист и телеведущий Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, отказался считать себя эмигрантом. Об этом он порассуждал в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

«Я никогда не рассматривал свою жизнь в Америке как эмиграцию. Я не называю это эмиграцией. Я никогда не считал себя эмигрантом. (...) Сегодня Америка, завтра это может быть Австралия, послезавтра — еще какая-то страна», — заявил журналист.

По словам Кучера, он расценивает свое пребывание в Соединенных Штатах как длительное путешествие. Журналист подчеркнул, что ездит по разным странам с раннего возраста.

Ранее Кучер раскрыл одну из главных причин, по которой банкротятся в США. Ведущий отметил, что граждане теряют свое состояние из-за дорогой медицины.

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