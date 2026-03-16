16:08, 16 марта 2026

Живущий в США российский журналист раскрыл одну из главных причин банкротств в Америке

Живущий в США журналист Кучер: Американцы банкротятся из-за дорогой медицины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Scott Olson / Getty Images

Российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал Америку страной неравенства и раскрыл одну из самых частых причин банкротств местных жителей. Об этом он рассказал в трансляции на своем YouTube-канале.

«Америка — это страна огромного неравенства. Не у всех одинаковые возможности», — отметил Кучер. Он добавил, что одна из самых частых причин личных банкротств в США — это медицинские счета.

В то же время журналист выразил мнение, что в Соединенных Штатах Америки людям обычно предоставляется второй шанс, чтобы исправить неудачи и достичь успеха.

Ранее Кучер назвал стрельбу одной из главных проблем США. По словам журналиста, она носит системный характер.

Перед этим он также объяснил переезд в США. Кучер заявил, что это решение не было связано с политическими причинами.

