14:44, 8 декабря 2025

Уехавший в США журналист-иноагент объяснил эмиграцию

Журналист Станислав Кучер объяснил переезд желанием пожить в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Известный журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, объяснил переезд в США желанием пожить в этой стране. Об этом решении он высказался в трансляции, запись доступна на YouTube.

Кучер отметил, что переехал в США в 2019 году. Журналист подчеркнул, что это решение не было связано с политическими причинами.

«Уехал я не потому, что эмигрировал куда-то, а просто потому, что всю жизнь очень хотел в Америке пожить. (...) Я львиную долю жизни по Америке путешествовал, очень много чего видел, с кем встречался, но никогда не жил», — заявил он. Кучер добавил, что захотел узнать США получше.

Ранее журналист рассказал, что в 90-е годы его задержали в американском аэропорту. По словам Кучера, причиной стала шутка его друга и коллеги о КГБ.

