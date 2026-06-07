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13:33, 7 июня 2026Россия

Стал известен средний возраст квадроберов и фурри в России

Shot: На встречи квадроберов и фурри в России стали ходить студенты и айтишники до 30 лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monica Garrison / Shutterstock / Fotodom  

Квадроберы и фурри в России заметно повзрослели. Средний возраст людей, увлекающихся образами животных, стал известен Telegram-каналу Shot.

На массовые встречи квадроберов и фурри все чаще стали ходить не дети, а студенты, айтишники и молодежь до 30 лет. По информации медиа, повзрослевшее поколение в костюмах животных уже было замечено в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России.

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Формат встреч тоже изменился. Это больше не прыжки по паркам ради контента для социальных сетей, теперь это клуб по интересам. На подобных тематических мероприятиях молодежь знакомится, общается, устраивает фотосессии и просто гуляет. Некоторые признаются, что маска животного стала для них социальным фильтром, который помогает им проще находить друзей, преодолевать стеснительность и собственные комплексы.

Ранее в Москве полиция задержала двоих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые, угрожая ножом, ограбили молодых квадроберов. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 161 («грабеж») и 162 УК РФ («разбой»).

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