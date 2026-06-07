Стал известен средний возраст квадроберов и фурри в России

Shot: На встречи квадроберов и фурри в России стали ходить студенты и айтишники до 30 лет

Квадроберы и фурри в России заметно повзрослели. Средний возраст людей, увлекающихся образами животных, стал известен Telegram-каналу Shot.

На массовые встречи квадроберов и фурри все чаще стали ходить не дети, а студенты, айтишники и молодежь до 30 лет. По информации медиа, повзрослевшее поколение в костюмах животных уже было замечено в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России.

Формат встреч тоже изменился. Это больше не прыжки по паркам ради контента для социальных сетей, теперь это клуб по интересам. На подобных тематических мероприятиях молодежь знакомится, общается, устраивает фотосессии и просто гуляет. Некоторые признаются, что маска животного стала для них социальным фильтром, который помогает им проще находить друзей, преодолевать стеснительность и собственные комплексы.

Ранее в Москве полиция задержала двоих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые, угрожая ножом, ограбили молодых квадроберов. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 161 («грабеж») и 162 УК РФ («разбой»).