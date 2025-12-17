Уехавший в США журналист-иноагент назвал одну из главных проблем Америки

Журналист Кучер назвал стрельбу одной из главных проблем в Америке

Российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, назвал стрельбу одной из главных проблем Америки. Об этом он высказался в прямом эфире, запись доступна на YouTube.

Кучер прокомментировал новость о стрельбе в Брауновском университете США. Он назвал это учебное заведение престижным и безопасным и подчеркнул, что произошедшее подчеркивает системный характер проблемы со стрельбой в Америке.

«Это действительно одна из самых главных системных проблем американского общества. (...) Стрельба произошла не в каком-то бедном квартале, не в ночном клубе, не одиночкой в супермаркете. И если стреляют здесь, значит, безопасных мест в Соединенных Штатах Америки нет вообще», — заявил журналист.

О стрельбе в Брауновском университете, который располагается в штате Род-Айленд, сообщалось 14 декабря. Уточнялось, что неизвестный открыл огонь в здании инженерного и физического факультетов во время выпускных экзаменов.