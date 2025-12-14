Неизвестный открыл стрельбу в престижном университете в США

Неизвестный устроил стрельбу в Брауновском университете, два человека погибли

Неизвестный открыл стрельбу в в Брауновском университете (штат Род-Айленд), два человека погибли. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно официальным данным, еще восемь человек получили тяжелые ранения. Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов во время выпускных экзаменов. Личность преступника не установлена, в настоящее время его разыскивает полиция. Уточняется, что подозреваемый был в черной одежде. Другие подробности пока неизвестны.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии. Комментируя ситуацию, он призвал молиться за жертв и пострадавших.

Ранее стрельба произошла в Университете штата Кентукки (KSU) в городе Франкфорт. В результате случившегося пострадали несколько человек. Подозреваемого задержали, его мотивы неизвестны.